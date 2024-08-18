Свияжск собирает рекордное количество туристов

Музей-заповедник "Остров-град Свияжск" в Татарстане организует экскурсии для участников саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. В прошлом году музей посетило 1,74 миллиона человек, как сообщает пресс-служба учреждения. Рекордные показатели по числу посетителей были установлены во время Свияжской Масленицы — 26,4 тыс. человек и в начале туристического сезона — более 28 тыс. гостей — такой информацией поделилась пресс-служба музея.

Музей-заповедник готовит уникальную программу экскурсий для участников саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Эта культурная инициатива позволит высокопоставленным гостям ближе познакомиться с историей и культурой региона, а также насладиться живописной природой острова. Ожидается, что такие экскурсии привлекут внимание не только участников саммита, но и зрителей международного масштаба.

Кроме того, 7 сентября в Свияжске будет проходить традиционный гастрономический фестиваль «Свияжская уха», который соберет ценителей кулинарного искусства. Гости смогут попробовать уникальные рецепты ух, а также насладиться атмосферой праздника и культуры. Такой фест станет ярким дополнением к культурной жизни региона и продолжит привлекать туристов даже после завершения саммита.