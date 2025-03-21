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Суд Татарстана оценит законность ареста замначальника УФАС Алмаза Яфизова

Сам Яфизов на момент ареста своей вины не призн...

pixabay.com

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21 марта Верховный суд Татарстана планирует рассмотреть апелляционную жалобу на арест Алмаза Яфизова, занимающего пост заместителя начальника республиканского УФАС. Его взяли под стражу месяц назад по обвинению в превышении полномочий, из-за чего, по версии следствия, бюджет недополучил 37,7 миллиона рублей.

Как сообщает «Реальное время», рассмотрение жалобы затянулось, поскольку адвокаты тщательно изучали материалы уголовного дела.

Согласно версии следствия, Яфизов оформлял незаконные предписания в рамках торгов на разработку песчаного карьера «Елабужский». В ФСБ считают, что, прикрываясь борьбой за честность аукционов, он фактически действовал в интересах отдельных компаний. Это, по мнению правоохранителей, нанесло ущерб репутации антимонопольной службы, снизило уровень конкуренции и привело к значительным потерям для казны.

Сам Яфизов на момент ареста своей вины не признавал.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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