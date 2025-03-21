Суд Татарстана оценит законность ареста замначальника УФАС Алмаза Яфизова

21 марта Верховный суд Татарстана планирует рассмотреть апелляционную жалобу на арест Алмаза Яфизова, занимающего пост заместителя начальника республиканского УФАС. Его взяли под стражу месяц назад по обвинению в превышении полномочий, из-за чего, по версии следствия, бюджет недополучил 37,7 миллиона рублей.

Как сообщает «Реальное время», рассмотрение жалобы затянулось, поскольку адвокаты тщательно изучали материалы уголовного дела.

Согласно версии следствия, Яфизов оформлял незаконные предписания в рамках торгов на разработку песчаного карьера «Елабужский». В ФСБ считают, что, прикрываясь борьбой за честность аукционов, он фактически действовал в интересах отдельных компаний. Это, по мнению правоохранителей, нанесло ущерб репутации антимонопольной службы, снизило уровень конкуренции и привело к значительным потерям для казны.

Сам Яфизов на момент ареста своей вины не признавал.