Суд Татарстана оценит законность ареста замначальника УФАС Алмаза Яфизова
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21 марта Верховный суд Татарстана планирует рассмотреть апелляционную жалобу на арест Алмаза Яфизова, занимающего пост заместителя начальника республиканского УФАС. Его взяли под стражу месяц назад по обвинению в превышении полномочий, из-за чего, по версии следствия, бюджет недополучил 37,7 миллиона рублей.
Как сообщает «Реальное время», рассмотрение жалобы затянулось, поскольку адвокаты тщательно изучали материалы уголовного дела.
Согласно версии следствия, Яфизов оформлял незаконные предписания в рамках торгов на разработку песчаного карьера «Елабужский». В ФСБ считают, что, прикрываясь борьбой за честность аукционов, он фактически действовал в интересах отдельных компаний. Это, по мнению правоохранителей, нанесло ущерб репутации антимонопольной службы, снизило уровень конкуренции и привело к значительным потерям для казны.
Сам Яфизов на момент ареста своей вины не признавал.
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