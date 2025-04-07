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Суд приостановил работу рентгеновского кабинета в Альметьевске

По результатам проверки в отношении организации...

Роспотребнадзор по Республике Татарстан

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Во время плановой выездной проверки специалисты Альметьевского подразделения Роспотребнадзора Республики Татарстан выявили серьёзные нарушения санитарных норм в стоматологической клинике ООО «Альдент». Претензии касались работы кабинета рентгенодиагностики.

Как выяснилось, срок действия технического паспорта на рентген-кабинет истёк ещё 30 июня 2023 года. Кроме того, в учреждении не был организован контроль за параметрами работы рентгеновского оборудования, что является обязательным требованием.

По результатам проверки в отношении организации составили протоколы об административном нарушении и временном запрете на деятельность. Помещение, где располагался кабинет, было опечатано.

Согласно постановлению Альметьевского городского суда от 21 марта 2025 года (дело № 5-298/2025), работа рентген-кабинета приостановлена на 30 суток.

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