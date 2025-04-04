Суд оставил в СИЗО экс-министра образования Татарстана

Во время заседания, прошедшего в формате видеоконференции, бывший руководитель Актанышского района и экс-министр образования Татарстана обратился с просьбой перевести его под домашний арест. Он пояснил, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Несмотря на это, суд постановил оставить его под стражей.

Энгелю Фаттахову предъявлены обвинения в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, он нарушил закон, заставив передать агропромышленное оборудование стоимостью свыше 128 миллионов рублей от компании «Чишма» другой фирме.

Ранее он уже фигурировал в деле о коррупции: тогда его подозревали в получении взятки за содействие в заключении госконтрактов с частной компанией, пишет KazanFirst.