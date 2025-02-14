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Суд оправдал экс-следователя ГСУ МВД по Татарстану за крышевание бизнеса

Суд признал его виновным в получении взятки, но...

pixabay.com

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Бывший следователь ГСУ МВД по Татарстану Олег Кирюхин, обвинявшийся в превышении должностных полномочий и получении взятки, был оправдан судом Казани.

Суд признал его виновным в получении взятки, но освободил от ответственности, так как истёк срок давности. Обвинение в превышении полномочий сняли из-за отсутствия состава преступления.

По версии следствия, в июле 2021 года сотрудники УБЭП выявили нарушение запрета на курение кальяна в одном из заведений Казани. Для оформления административного протокола на место приехал участковый. Следователи полагали, что Кирюхин потребовал оформить протокол только в отношении администратора, что позволило владельцу заведения избежать значительной части штрафа, сократив его сумму в десять раз.

Кроме того, следствие заявило, что Кирюхин препятствовал одной из фигуранток в получении доступа к материалам уголовного дела, которым он занимался. Чтобы получить нужные документы, женщине пришлось перевести на его карту 25 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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