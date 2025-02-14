Суд оправдал экс-следователя ГСУ МВД по Татарстану за крышевание бизнеса
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Бывший следователь ГСУ МВД по Татарстану Олег Кирюхин, обвинявшийся в превышении должностных полномочий и получении взятки, был оправдан судом Казани.
Суд признал его виновным в получении взятки, но освободил от ответственности, так как истёк срок давности. Обвинение в превышении полномочий сняли из-за отсутствия состава преступления.
По версии следствия, в июле 2021 года сотрудники УБЭП выявили нарушение запрета на курение кальяна в одном из заведений Казани. Для оформления административного протокола на место приехал участковый. Следователи полагали, что Кирюхин потребовал оформить протокол только в отношении администратора, что позволило владельцу заведения избежать значительной части штрафа, сократив его сумму в десять раз.
Кроме того, следствие заявило, что Кирюхин препятствовал одной из фигуранток в получении доступа к материалам уголовного дела, которым он занимался. Чтобы получить нужные документы, женщине пришлось перевести на его карту 25 тысяч рублей.
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