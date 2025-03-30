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Суд обязал мошенницу выплатить 180 тысяч пострадавшей жительнице Татарстана

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19-летнюю жительницу Новосибирска обязали выплатить 180 тысяч рублей, которые мошенники выманили у женщины из Татарстана. Девушка согласилась стать дроппером — передала свою банковскую карту для перевода похищенных денег. Об этом сообщила прокуратура Республики Татарстан.

Мошенничество произошло в марте 2024 года. Жертве позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили её, что на её имя оформляется кредит на 300 тысяч рублей. Чтобы «защитить средства», женщине предложили перевести деньги на «безопасный» счёт. Им оказалась карта жительницы Новосибирска.

Прокуратура Черемшанского района обратилась в суд с иском о возврате незаконно полученных средств. Суд удовлетворил это требование, однако решение пока не вступило в силу.

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