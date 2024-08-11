Стратегия поддержки семей для устойчивого развития общества

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая высказала мнение о том, что оставаться одиноким в России должно быть экономически нецелесообразно.

Для человека, имеющего семью, цены на жизни, как правило, более выгодны, чем для того, кто живет в одиночку. Например, если молодой человек решит оформить ипотеку, не имея серьезных отношений, ему придется столкнуться с процентной ставкой в 20%.

Однако если этот же молодой человек сделает предложение любимой и у них появятся дети, условия по ипотеке могут снизиться до 6%. Таким образом, с помощью постепенных шагов необходимо создать такие условия, чтобы каждый человек осознавал: «жить в одиночку невыгодно».

Важным шагом в этом направлении является поддержка семейных ценностей на уровне законодательства и социальных инициатив. Необходимы программы, которые бы стимулировали создание и поддержку семей. Например, предоставление налоговых льгот для многодетных семей или субсидии на жилье могут существенно улучшить финансовое положение молодых родителей. Это, в свою очередь, способствует формированию устойчивой экономической базы для будущих поколений.

Кроме того, стоит обратить внимание на образовательные программы, направленные на формирование у молодежи понимания важности семьи и взаимопомощи. Важно включать в учебные курсы темы о финансовой грамотности, браке и воспитании детей, чтобы молодые люди могли осознанно подходить к созданию своей семьи.

Также необходимо ввести меры по повышению доступности медицинских и социальных услуг для семей с детьми. Это поможет родителям быть уверенными в том, что их дети получат необходимую помощь и поддержку, что станет дополнительным стимулом для создания семьи. В конечном счете, создание комфортных условий для семейной жизни принесет пользу не только индивидуумам, но и обществу в целом.