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Штормовое предупреждение и похолодание до -3 объявили в Татарстане

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На 2 мая в Татарстане прогнозируют заморозки: температура может опуститься до -3 °C. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.

Местное отделение МЧС призывает соблюдать осторожность при использовании электроприборов. Не стоит включать неисправные устройства или те, у которых повреждена изоляция. Также не рекомендуется пользоваться самодельными обогревателями и покупать приборы без сертификатов. Перед использованием обязательно нужно читать инструкцию.

Электроприборы нельзя размещать рядом с легко воспламеняющимися вещами, а также оставлять их включёнными без присмотра. Опасно подключать несколько устройств через одну розетку с помощью разветвителей. Если вилка или прибор начинают сильно нагреваться, их нужно сразу же отключить.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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