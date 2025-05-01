Штормовое предупреждение и похолодание до -3 объявили в Татарстане

На 2 мая в Татарстане прогнозируют заморозки: температура может опуститься до -3 °C. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.

Местное отделение МЧС призывает соблюдать осторожность при использовании электроприборов. Не стоит включать неисправные устройства или те, у которых повреждена изоляция. Также не рекомендуется пользоваться самодельными обогревателями и покупать приборы без сертификатов. Перед использованием обязательно нужно читать инструкцию.

Электроприборы нельзя размещать рядом с легко воспламеняющимися вещами, а также оставлять их включёнными без присмотра. Опасно подключать несколько устройств через одну розетку с помощью разветвителей. Если вилка или прибор начинают сильно нагреваться, их нужно сразу же отключить.