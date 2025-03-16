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Стоимость топлива в Татарстане стала стабильной

С 3 по 10 марта стоимость бензина и дизельного ...

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С 3 по 10 марта стоимость бензина и дизельного топлива в Татарстане осталась неизменной, сообщает Татарстанстат.

Цена литра бензина АИ-98 и выше составляет 80,76 рубля, АИ-95 — 56,92 рубля, АИ-92 — 52,95 рубля. Дизельное топливо по-прежнему стоит 65,2 рубля за литр.

Ранее, в конце февраля, фиксировалось небольшое повышение цен: АИ-98 подорожал на 3 копейки, а АИ-92 — на 7 копеек. Однако сейчас стоимость топлива стабилизировалась.

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