Стало известно, когда в Татарстане пройдут национальные праздники в 2025 году
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Министерство культуры Татарстана опубликовало график традиционных праздников на 2025 год. Даты согласованы с национально-культурными автономиями и станут частью программы «Реализация государственной национальной политики».
Ключевые даты:
24 мая — русский праздник Каравон
31 мая — марийский праздник Семык
15 июня — мордовский праздник Валда Шинясь
21 июня — Сабантуй (татарский народный праздник)
28 июня — удмуртский Гырон быдтон
29 июня — чувашский Уяв
19 и 20 июля — Иван Купала и Питрау
Все мероприятия будут сопровождаться яркими выступлениями, традиционными обрядами и народными гуляниями.
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