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Стало известно, когда в Татарстане пройдут национальные праздники в 2025 году

Министерство культуры Татарстана опубликовало г...

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Министерство культуры Татарстана опубликовало график традиционных праздников на 2025 год. Даты согласованы с национально-культурными автономиями и станут частью программы «Реализация государственной национальной политики».

Ключевые даты:

  • 24 мая — русский праздник Каравон

  • 31 мая — марийский праздник Семык

  • 15 июня — мордовский праздник Валда Шинясь

  • 21 июня — Сабантуй (татарский народный праздник)

  • 28 июня — удмуртский Гырон быдтон

  • 29 июня — чувашский Уяв

  • 19 и 20 июля — Иван Купала и Питрау

Все мероприятия будут сопровождаться яркими выступлениями, традиционными обрядами и народными гуляниями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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