Канатную дорогу в Казани планируют построить за 1,5 года

Начало строительства канатной дороги в Казани запланировано на середину-конец лета 2024 года. Об этом сообщил главный архитектор проекта Михаил Гордеев.

По его словам, сейчас проводится проектирование, которое должно завершится в апреле. Далее будет проведена экспертиза и ближе к концу лета начнется строительство. Строительство проекта затянется на полтора года.

На данный момент выполнены необходимые инженерные изыскательные работы, принят эскизный проект и идет процесс аренды территорий для реализации проекта.

Общая площадь канатной дороги составит 2,8 км. Провозить она сможет 2,4 тысячи человек в час в каждом направлении.