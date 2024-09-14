Стало известно, когда начнется отопительный сезон в Татарстане

Как сообщает ProGorodChelny, специальная комиссия проводит осенние проверки систем отопления и теплосетей. Экспертами уже выявлены некоторые проблемные участки, требующие незамедлительного вмешательства.

«Износ теплосетей достиг 56 %, более 200 км работают свыше 25 лет. В 2023 году этот показатель составил 54,39 %», — сообщили Набережночелнинские тепловые сети редакции ProGorodChelny.

В компании «Татэнерго» сообщили, что осенние гидравлические испытания начались 10 сентября. Эти контрольные тесты помогают выявить скрытые повреждения сетей до начала отопительного сезона. С 11 сентября возобновили подачу горячей воды в дома челнинцев. Уведомления о возможности подключения к системе ГВС получили управляющие компании микрорайона Замелекесье.

Управляющие компании завершили все необходимые работы и уверяют, что готовы к зимнему периоду. Вероятность аварий минимальна, так как износ труб составляет всего 10 %. Начало отопительного сезона ожидается 25 сентября, прежде всего в социальных учреждениях. Сведения об отоплении многоквартирных домов будут объявлены позднее.