Стало известно, какие ЖК появятся в Казани в 2024 году

В Казани прошёл пресс-завтрак от «Суварстроит» в честь 25-летия компании. На мероприятии спикеры вспомнили о самых первых и ярких проектах за это время. Вместе с журналистами представители компании поговорили о будущих разработках и строительстве новых ЖК.



«Мы строим 25 лет — за это время целое поколение людей выросло в наших домах. И мы смело говорим, что «СУВАРСТРОИТ» — это надежность, проверенная поколением. Этого мы достигли благодаря высоким стандартам качества работы, которые позволяют создавать комфортные пространства для жизни. В прошлом году мы сосредоточили работу на повышении качества жилья, а в этом году делаем акцент на комфорт всех поколений жителей в наших комплексах, где каждый может найти занятие по душе», — рассказал генеральный директор УК «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов.

Представители компании также рассказали о новом районе «Суварово» на территории Лаишевского района. Микрорайон объединил ЖК «Южный парк», ЖК «Станция Спортивная» и ЖК бизнес-класса «Времена года». Сейчас в «Суварово» строится 4-я очередь ЖК «Южный парк». Продолжаются работы по возведению других домов.



В 2024 году они хотят построить «Волжские просторы». В проекте предусмотрены дворы без машин, в микрорайоне уже есть действующие 2 школы и 2 детских сада.