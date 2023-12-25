Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники в Казани

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В Казани транспорт будет ходить по графику выходного дня:

  • Наземный транспорт: 1 января с 05:30 до 23:30;
  • Метрополитен будет работать без изменений — с 06:00 до 00:00;
  • В ночь с 31 декабря на 1 января график метро и транспорта продлен до 02:00 ночи;


Также будут дополнительные автобусы. Их подадут к центральному стадиону в период празднования Рождества. К 01:30 организуют подачу троллейбуса по маршруту No2, а также маршрутам автобусов No 6, 23 и 30.

Ранее стало известно, что в Казани не хватает более 1,5 тысяч работников общественного транспорта.

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