Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

В сериале Крыжовникова «Слово пацана» довольно распространен татарский язык, так как события происходили в Татарстане. Но не все зрители владеют этим языком.

В одной из сцен один из главных героев - Марат, после выступления своего нового друга, бурно аплодируя, выкрикнул - «Булдырасын!». В переводе это означает - «Ты можешь!»

Сериал «Слово пацана» вещает зрителям об общественной ситуации в Казани 80-90-х. Тогда город был переполнен молодежными группировками, которые ущемляли жителей столицы Татарстана.