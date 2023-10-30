К самым травмоопасным профессиям в Казани относят сферы товаров и услуг, а также работу в любом транспорте. Такие данные привела Гузель Мингазова, председатель комитета экономического развития.

Мигзанова рассказала, что больше всего травм, люди получают сфере товаров и услуг. По сравнению с 2022 годом, несчастных случае на рабочем месте стало меньше, отметила глава комитета.

За 2023 год было зафиксирована 9 несчастных случаев на производстве.