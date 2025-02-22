Стали известны причины введения бесплатного проезда по Вознесенскому тракту
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На прошлой неделе компания ООО «Оптима-Технологии», управляющая платным участком Вознесенского тракта, временно открыла дорогу для проезда без оплаты.
При этом на въезде на платную дорогу были демонтированы предупреждающие знаки, а тариф стал равен нулю. Причины такого решения не были озвучены — представители компании воздержались от комментариев.
По информации источников, близких к ситуации, причиной изменения тарифа могут быть бюрократические задержки и незавершённые юридические вопросы. В открытых источниках нет данных о заключении концессионного соглашения с инвестором. Однако ранее Минтранс Татарстана сообщил изданию Inkazan, что соглашение с «Оптима-Технологиями» было подписано ещё в декабре 2024 года.
Официально срок действия бесплатного проезда не был объявлен, но, по словам информированных источников, он может продолжаться как минимум ещё несколько недель, пишет inkazan.
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