Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Стали известны причины введения бесплатного проезда по Вознесенскому тракту

По информации источников, близких к ситуации, п...

pixabay.com

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На прошлой неделе компания ООО «Оптима-Технологии», управляющая платным участком Вознесенского тракта, временно открыла дорогу для проезда без оплаты.

При этом на въезде на платную дорогу были демонтированы предупреждающие знаки, а тариф стал равен нулю. Причины такого решения не были озвучены — представители компании воздержались от комментариев.

По информации источников, близких к ситуации, причиной изменения тарифа могут быть бюрократические задержки и незавершённые юридические вопросы. В открытых источниках нет данных о заключении концессионного соглашения с инвестором. Однако ранее Минтранс Татарстана сообщил изданию Inkazan, что соглашение с «Оптима-Технологиями» было подписано ещё в декабре 2024 года.

Официально срок действия бесплатного проезда не был объявлен, но, по словам информированных источников, он может продолжаться как минимум ещё несколько недель, пишет inkazan.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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