Стали известны подробности нападения отца на сына в Челнах

Полицейские установили личность мужчины, который напал на мальчика в 32 комплексе Набережных Челнов. Им оказался 36-летний местный житель, являющийся отцом пострадавшего ребенка.

Недавно сообщалось, что инцидент снял на видео один из очевидцев. На записи видно, как мужчина держит мальчика, который лежит на снегу лицом вниз. Ребенок пытается встать, отталкиваясь ногами, и на какое-то время ему это удается. Однако далеко уйти он не смог — мужчина схватил его и с силой швырнул обратно на снег. Этот поступок был повторен несколько раз.

Как KazanFirst сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, семья в тот вечер гуляла, и между отцом и восьмилетним сыном возник конфликт.

Правоохранители объяснили, что мужчина попытался охладить пыл сына с помощью спорных методов воспитания.

После случившегося была начата проверка. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних собрали необходимые материалы и передали их в Следственный комитет для дальнейшего решения.