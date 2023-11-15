Стал известен рейтинг лучших блюд Татарской кухни для туристов

В рейтинг были включены самые популярные национальные блюда республики.

Стоит отметить, что рейтинг блюд был определен с помощью опроса, в котором приняло участие более 3200 жителей РТ.

В результате голосования самыми популярными, стали зур бэлиш, эчпочмак и кыстыбый.

Кроме того, посетителям республики советуют попробовать чак, токмач, баурсак, губадия, кош теле, кабартма, кызылык.

Исследование было проведено агентством «ПромРейтинг».