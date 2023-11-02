Новости Татарстана
· Артем Акчурин

США вводят санкции против Татарстанского предприятия

США вводят санкции против Татарстанского предприятия

vesti.az

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Министерство финансов США сообщили о наложении санкций на Нижнекамский механический завод и несколько других российских компаний, включая «Почта банк», банк «Русский стандарт», Home Credit, АФК «Система», «СПБ Биржа».

Также под ограничения попала семья российского конструктора Алексея Захарова, об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, были введены экспортные ограничения против 12 российских и одной узбекской компаний, по причине содействия военному комплексу РФ и производстве беспилотников.

Но все же жителей Татарстана больше беспокоят санкции, из-за которых произошло повышение цен на такси, запрет на просмотр западных кинофильмов, а также ограничения в авиаперелетах.

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