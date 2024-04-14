В Казани на реконструкцию перрона аэропорта выделили 3,75 млрд рублей из резервного фонда. Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации.

Это лишь 50% суммы, необходимой для реконструкции. Планируется, что остальные 50% будут потрачены из республиканского бюджета. Работы должны быть завершены до 1 октября. Они необходимы, чтобы аэропорт мог принять все самолеты делегаций саммита БРИКС.

Перрон будет включать в себя места для стоянки 33 самолетов. Общая стоимость проекта оценивается в 7,5 млрд рублей.