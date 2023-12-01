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· Артем Акчурин

Средний размер взятки в Татарстане вырос до 263 тысячи рублей

Средний размер взятки в Татарстане вырос до 263 тысячи рублей

oren.mk.ru

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По всей республике средний размер взятки достиг 263 тысяч рублей. В свою очередь в прошлом году он равнялся 183 тысяч рублей. Таким образом за год размер взятки вырос на 80 000 рублей. О данных сообщил Рафаэль Усманов, заместитель начальника УЭБиПК МВД по РТ.

За весь 2023 год было выявлено 418 случаев использования взяток. 137 случаев получения взятки, 186 – дач взятки, 94 – посредничества в даче взятки и 230 фактов мелкого взяточничества.

Усманов добавил, что больше всего случаев коррупции замечено в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске и других городах.

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