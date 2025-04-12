Средняя зарплата в сельском хозяйстве Татарстана составила 63 тысячи рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ. Фотобанк КП
Средняя зарплата в сельском хозяйстве Татарстана составляет 63 тысячи рублей, что немного ниже, чем в целом по республике, но наблюдается тенденция к росту. Об этом рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.
Она отметила, что в отрасли есть потребность в 3 тысячах работников. Для привлечения специалистов многие сельхозпроизводители предлагают жильё и конкурентоспособные заработные платы.
Кроме того, Тазетдинова напомнила, что в Татарстане существует программа для выпускников вузов и колледжей, которые хотят работать в сельской местности. Молодые специалисты, переезжающие и устраивающиеся на работу в сельскую местность, могут получить 750 тысяч рублей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец