Средняя зарплата в сельском хозяйстве Татарстана составила 63 тысячи рублей

Средняя зарплата в сельском хозяйстве Татарстана составляет 63 тысячи рублей, что немного ниже, чем в целом по республике, но наблюдается тенденция к росту. Об этом рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

Она отметила, что в отрасли есть потребность в 3 тысячах работников. Для привлечения специалистов многие сельхозпроизводители предлагают жильё и конкурентоспособные заработные платы.

Кроме того, Тазетдинова напомнила, что в Татарстане существует программа для выпускников вузов и колледжей, которые хотят работать в сельской местности. Молодые специалисты, переезжающие и устраивающиеся на работу в сельскую местность, могут получить 750 тысяч рублей.