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· Артем Акчурин

Средняя зарплата в Елабуге составила 83 тысячи рублей

Средняя зарплата в Елабуге составила 83 тысячи рублей

URA.RU

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Елабуга занимает третье место по динамике роста заработной платы среди городов Татарстана. Об этом сообщил мэр города Рустем Нуриев. По его данным, в 2023 году средняя зарплата в городе достигла уровня в 85 тысяч рублей. В то же время, средняя заработная плата в Елабужском районе составляет лишь 62 тысячи рублей.

Рустем Нуриев подчеркнул, что заработные платы по сравнению с прошлым годом, значительно выросли, тогда средний показатель составлял около 60 тысяч рублей. Сообщает издание «БИЗНЕС Online».

Однако город не намерен останавливаться на достигнутом и планирует привлекать новых работников из других регионов для компенсации и увеличения кадрового потенциала. В частности, наблюдается большой приток людей из Удмуртии.

Мэр также отметил важность специальной экономической зоны «Алабуга», которая уже показывает свою эффективность. Он подчеркнул, что на территории данной зоны не собираются снижать уровень заработной платы, так как это может негативно сказаться на экономике города. Он упомянул о повышении зарплаты и в компании «Эссен Продакшн АГ», где средняя зарплата сейчас составляет почти 80 тысяч рублей.

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