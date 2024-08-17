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Спрос на вторичку в Татарстане вырос на 15%

В июле этот сегмент рынка недвижимости в Татарс...

Альбина Шафеева

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В июле этот сегмент рынка недвижимости в Татарстане увеличился на 15% по сравнению с июнем. По данным, представленным пресс-службой Росреестра РТ, в прошлом месяце было зарегистрировано 5 050 сделок с жилыми помещениями, а в июле их количество возросло до 5 815.

Кроме того, фиксируется увеличенный интерес к индивидуальным жилым домам: в июне было оформлено 1 447 сделок, а в июле — 1 531, что представляет собой рост на 6%. Положительная динамика отмечена и в сегменте нежилых помещений: число сделок увеличилось с 803 в июне до 944 в июле, что составляет почти 18%. Тем не менее, количество сделок с земельными участками осталось стабильным, приблизительно 9 000 как в июне, так и в июле. В общем, в июле Росреестр зафиксировал свыше 17 100 переходов прав на основании сделок купли-продажи, что на 5,6% больше, чем в предыдущем месяце.

Рост на рынке недвижимости в июле свидетельствует о восстановлении интереса покупателей и улучшении экономической ситуации. Интерес к индивидуальным жилым домам также говорит о том, что многие граждане стремятся к улучшению жилищных условий, возможно, рассматривая возможность переезда в более комфортные и удаленные от городской суеты места.

Однако стабильные показатели по сделкам с земельными участками могут указывать на определенные ограничения на этом рынке, возможно, из-за недостатка свободных участков или высоких цен. Важно отметить, что общее улучшение рынка недвижимости в Татарстане создает оптимистичную картину, и многие эксперты ожидают дальнейшего роста в следующих месяцах.

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