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Спортсмены АО «Транснефть – Прикамье» стали обладателями медалей зимней корпоративной спартакиады

Спортсмены АО «Транснефть – Прикамье» стали обладателями медалей зимней корпоративной спартакиады

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

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Три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали завоевали работники АО «Транснефть – Прикамье» на VI зимней спартакиаде организаций системы «Транснефть».

Корпоративное мероприятие проходило на спортивных объектах г. Сочи на протяжении двух дней. 177 спортсменов соревновались в четырех дисциплинах – лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд и смешанные старты лыжной эстафеты. За право лидировать в общем зачете боролись 23 команды. В рамках спартакиады также состоялся финал соревнований по хоккею на Кубок президента ПАО «Транснефть».

АО «Транснефть – Прикамье» представили 6 спортсменов, показавшие лучшие результаты по итогам соревнований среди работников подразделений предприятия. Все они стали победителями корпоративной спартакиады.

В смешанной эстафете команда АО «Транснефть – Прикамье» показала лучший результат. В индивидуальных лыжных гонках в своих возрастных группах золотые медали завоевали техник нефтеперекачивающей станции (НПС) «Мостовая» Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ) Лариса Корсакова и пожарный ведомственной пожарной команды линейной производственно-диспетчерской службы «Пермь» Пермского РНУ Станислав Кропоткин. Серебряных медалей удостоились инженер-программист отдела информационных технологий Пермского РНУ Елена Немченко, пожарный ведомственной пожарной команды НПС «Малая Пурга» Удмуртского РНУ Евгений Ерохин и водитель автомобиля УТТ и СТ этой же станции Александр Филимонов. На третью ступень пьедестала почета поднялась техник-лаборант отдела ТТО ПСП «Калиновый ключ» Ромашкинского РНУ Елена Лазарева.

«Несомненно, корпоративная спартакиада выступает одной из форм общения дружного многотысячного коллектива нашей Компании, способствует развитию физической культуры и укреплению корпоративных связей», - отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО «Транснефть – Прикамье» Иван Павлов.

Спортивное движение является важной частью кадровой и социальной политики организаций системы «Транснефть». Соревнования по зимним и летним видам спорта проводятся в регионах в несколько этапов на ежегодной основе. Корпоративная спартакиада способствует популяризации спорта и активного образа жизни, приумножению традиций и повышению уровня корпоративной культуры.

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