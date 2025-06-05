Специалисты Авито рассказали о зарплатных предложениях в Татарстане

Эксперты Авито Работы проанализировали изменения на рынке труда Татарстана в 2025 году. По их мнению, рынок замедляет темпы роста: если раньше наблюдался быстрый рост числа вакансий, то в этом году их количество увеличивается медленнее. В то же время активность соискателей продолжает расти, увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом.

Зарплаты также растут. Среднее предложение по республике повысилось на 11% и составило 81 967 рублей в месяц для специалистов с полным рабочим днем. Однако для ряда востребованных профессий зарплата значительно выше. Например, монтажники могут рассчитывать на 104 467 рублей в месяц, слесари — на 93 680 рублей, а сварщики — на 108 394 рубля.

Высокие зарплаты характерны и для сферы транспорта и логистики. В весенний период водители грузовиков получали в среднем 117 477 рублей в месяц, водители-экспедиторы — 116 438 рублей, а водители спецтехники — 111 295 рублей.

Для офисных специалистов также предлагаются конкурентные условия. Риелторы могут ожидать 147 219 рублей в месяц, а менеджеры по продажам — 89 896 рублей. В сфере продаж зарплата может изменяться в зависимости от бонусов и премий, что означает, что фактическая оплата может отличаться от указанных средних значений.

Также стоит отметить, что компании предлагают хорошие условия для других офисных работников. Логисты с небольшим опытом (1-3 года) могут рассчитывать на 114 306 рублей в месяц, а начинающие инженеры — на 83 746 рублей. С ростом опыта и должности эти суммы увеличиваются.