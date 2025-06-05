Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Специалисты Авито рассказали о зарплатных предложениях в Татарстане

Эксперты Авито Работы проанализировали изменени...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Эксперты Авито Работы проанализировали изменения на рынке труда Татарстана в 2025 году. По их мнению, рынок замедляет темпы роста: если раньше наблюдался быстрый рост числа вакансий, то в этом году их количество увеличивается медленнее. В то же время активность соискателей продолжает расти, увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом.

Зарплаты также растут. Среднее предложение по республике повысилось на 11% и составило 81 967 рублей в месяц для специалистов с полным рабочим днем. Однако для ряда востребованных профессий зарплата значительно выше. Например, монтажники могут рассчитывать на 104 467 рублей в месяц, слесари — на 93 680 рублей, а сварщики — на 108 394 рубля.

Высокие зарплаты характерны и для сферы транспорта и логистики. В весенний период водители грузовиков получали в среднем 117 477 рублей в месяц, водители-экспедиторы — 116 438 рублей, а водители спецтехники — 111 295 рублей.

Для офисных специалистов также предлагаются конкурентные условия. Риелторы могут ожидать 147 219 рублей в месяц, а менеджеры по продажам — 89 896 рублей. В сфере продаж зарплата может изменяться в зависимости от бонусов и премий, что означает, что фактическая оплата может отличаться от указанных средних значений.

Также стоит отметить, что компании предлагают хорошие условия для других офисных работников. Логисты с небольшим опытом (1-3 года) могут рассчитывать на 114 306 рублей в месяц, а начинающие инженеры — на 83 746 рублей. С ростом опыта и должности эти суммы увеличиваются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Республиканской клинической больнице в Казани проходит обыск

Интересное в Казани

14 часов назад

Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рассказываем, как устроить пикник в Казани без готовки и стресса

как распространяются тараканы

Лонгриды

день назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Выгодно и по делу: собрали места Казани для мужского стиля, силы и роста

ламинат на лаги в Москве

Новости Казани

день назад

На Вишневского в Казани обстреляли автобус №43

Новости Казани

19 часов назад

В Казани машина провалилась в яму

Новости Татарстана

15 часов назад

Что происходит со сборкой Ту-214 на Казанском авиазаводе

Новости Казани

день назад

В больнице умер 15-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Оренбургском тракте

Новости Казани

день назад

В Казани возбуждено дело после гибели подростка от травм, полученных в ДТП
Лонгриды
день назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

В Казани среднемесячный платеж по ипотеке на кв...

Новости Казани

31 минуту назад

На станции "Козья Слобода" в Казани произошло задымление

Интересное в Казани

14 часов назад

Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рассказываем, как устроить пикник в Казани без готовки и стресса

Новости Татарстана

51 минуту назад

Специалисты Авито рассказали о зарплатных предложениях в Татарстане

Новости Татарстана

час назад

Эксперты Авито назвали самые высокие зарплаты среди рабочих специальностей в РТ
Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор ...
Новости Казани
15 часов назад

Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор по делу о заказном убийстве

Новости Казани

15 часов назад

Выяснилось, что фестиваль «Казанский завтрак» продлится до конца лета

Новости Татарстана

15 часов назад

Что происходит со сборкой Ту-214 на Казанском авиазаводе

Не у нас

16 часов назад

Ученые из Германии обнаружили новый механизм контроля аппетита
Интересное в Казани
5 дней назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации