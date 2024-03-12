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Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей второго тура Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей второго тура Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

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Молодые специалисты АО «Транснефть – Прикамье» стали победителями тематических секций второго тура IV Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО «Транснефть» и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

Второе место в секции «Аналитические и теоретические проекты «Новый взгляд» в сфере инновационного развития» заняла работа Эмиля Нурисламова. Автор представил конструкцию внутритрубной задвижки для перекрытия и герметизации сечения магистрального трубопровода (МТ) при производстве плановых работ, связанных с остановкой МТ. Разработка позволяет сократить объем откачки нефти или нефтепродуктов, исключить сборку линий сборно-разборных трубопроводов и обвязку передвижной насосной установки. При этом существенно сокращается количество персонала и техники, задействованных при производстве работ, снижаются трудозатраты в период опорожнения и заполнения МТ, увеличивается его пропускная способность.

Третьего места удостоена конкурсная работа Александра Гурьянова. В рамках работы секции «Механоэнергетическое оборудование, защита от коррозии» молодой специалист продемонстрировал устройство для демонтажа компонентов бугельного узла задвижки. Разработка совершенствует процесс проведения технического обслуживания и ремонта запорной арматуры.

Устройство контроля качества промывки непроточных участков магистральных нефтепроводов (МН) принесло Георгию Владимирову третье место в секции «Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов». Разработка обеспечивает постоянный контроль наличия парафинистых отложений и воды в непроточных участках МН, позволяет улучшить качество промывки и предотвратить преждевременную коррозию.

Участники, занявшие на втором этапе первое и второе места, представят свои разработки в финале IV МНТКМ, который пройдет в мае 2024 года в г. Хабаровске на базе ООО «Транснефть – Дальний Восток».

МНТКМ проводится в целях развития творческой инициативы и поощрения молодых специалистов организаций системы «Транснефть» за лучшие научно-исследовательские, проектные и конструкторские работы, представляющие вклад в развитие научно-технического потенциала компании и способствующие росту эффективности производства.

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