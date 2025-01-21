Эксперт КФУ Ольга Демьянова предупредила о росте цен на некоторые товары

Завкафедрой экономики производства КФУ Ольга Демьянова поделилась мнением о возможном росте цен в текущем году. Она отметила, что ряд внутренних и внешних факторов способен спровоцировать подорожание определённых товаров и услуг.

По её словам, инфляция, колебания курсов валют и ослабление рубля могут увеличить стоимость импортных товаров и услуг на 25–35%. Кроме того, на цены продуктов питания будут влиять погодные условия, такие как засухи и заморозки, что может прибавить к их стоимости ещё 15–25%.

Демьянова также указала, что геополитическая нестабильность, санкции и рост расходов на логистику могут привести к увеличению цен до 30%.

Эксперт подчеркнула, что базовые продукты, такие как хлеб, крупы и картофель, могут подорожать на 5–15%, тогда как стоимость импортных товаров, таких как фрукты, рыба, сыры и премиум-продукты, может вырасти до 40%. По её прогнозу, наибольшее подорожание затронет морепродукты, мясо (включая говядину, свинину и птицу), молоко и масло.