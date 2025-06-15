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Союз садоводов РТ прогнозирует превращение СНТ в коттеджные поселки

СНТ могут стать коттеджными поселками: мнение г...

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Председатель Союза садоводов Республики Татарстан Илья Слесарский считает, что в ближайшие пять лет садовые товарищества постепенно преобразуются в коттеджные поселки. Об этом он рассказал в эфире программы «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

Он отметил, что тенденция к переезду за город набирает обороты, и это неизбежно меняет облик СНТ. Уже сейчас многие из них по уровню благоустройства сопоставимы с полноценными поселками: там есть ограждение, видеонаблюдение, охрана, асфальтированные дороги и регулярная очистка снега.

По словам Слесарского, развитие технологий также способствует этому переходу. Люди могут дистанционно управлять отоплением и другими системами, что делает загородную жизнь более комфортной.

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