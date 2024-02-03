Сотрудники прокуратуры помогли сироте получить квартиру в Казани
В прокуратуру Тюлячинского района обратился молодой человек, который оказался в трудной жизненной ситуации - он был признан сиротой и остался без попечения родителей. Не получив положенного по закону жилья, он обратился за помощью в надзорный орган. После проведенной проверки, которая подтвердила факт нарушения прав сироты, было выявлено, что несмотря на законодательные требования, квартира должна была быть предоставлена ему еще в 2018 году.
Благодаря усилиям прокуратуры Татарстана, молодой человек получил квартиру в Казани.
Напомним, пригородный поезд Канаш – Казань будет останавливаться в Атлашкино.