Сотрудники МЧС ищут мужчину, который помог спасти ребенка в Свияжске

Сегодня днем на пристани острова-града Свияжск у семьи из московского региона, приехавшей на туристическом автобусе, по случайности упала в воду реки Свияги коляска с младенцем. В этот момент родители фотографировались и оставили коляску без присмотра.

Известно, что в этом месте отсутствуют ограждения. В спасении ребёнка приняли участие четыре человека: водитель автобуса, охранник пристани, неизвестный мужчина и отец малыша. Родители отказались от медицинской помощи, после чего забрали коляску и уехали на автобусе.

Сотрудники ГУ МЧС России по Татарстану просят мужчину, помогшего спасти ребёнка, выйти на связь.

Связаться можно по телефонам: (843) 292-71-63 (в рабочее время) и (843) 288-46-46 (круглосуточно).