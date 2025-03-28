Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Сотрудник ОБЭП МВД РТ подозревается во взятках на 107 миллионов рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело пр...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Сотрудники УФСБ России по Татарстану в сотрудничестве с МВД республики раскрыли коррупционную схему, в которой были замешаны сотрудники правоохранительных органов. По информации источника, близкого к изданию «Вечерняя Казань», первое преступление было совершено в мае 2023 года. Тогда директор строительной компании ООО «Техно-Ремонт» из Казани обратился к 51-летнему Ленару А. с просьбой помочь снизить налоговую задолженность на сумму 48 миллионов рублей. Ленар А. согласился на предложение и связался с 48-летним Ильнуром И., ранее работавшим в МВД. Затем Ильнур И. привлек к делу Марата Х., также 48 лет, сотрудника отдела экономической полиции.

Марат Х. согласился снизить налоговую сумму с 48 до 15 миллионов рублей, но потребовал 7,5 миллиона рублей, которые, по его утверждению, должны были быть использованы для взяток сотрудникам Налоговой службы. Директор компании согласился с условиями, и между маем и июлем 2023 года передал Марату Х. 7 миллионов рублей. В сентябре он добавил ещё 500 тысяч рублей, которые были переданы на парковке ТЦ «Мега».

В это время представитель компании ООО «Фирма Саман», занимающейся продажей алкоголя, обратился к Ильнуру И. с просьбой уменьшить налоговые выплаты с 400 миллионов до 100 миллионов рублей. Ильнур И. вновь связался с Маратом Х., который предложил снижение налогов, но только за 100 миллионов рублей, из которых 25 миллионов должны были быть выплачены в качестве аванса. Соглашение было достигнуто, и в конце августа 2023 года представитель фирмы передал 25 миллионов рублей полицейскому в ресторане на улице Шмидта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против троих подозреваемых и других неустановленных лиц по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Ведется дальнейшее расследование.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

23 часа назад

Китайский беспилотник обследовал глубину Марианской впадины

Новости Татарстана

день назад

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

хостелы в дубне

Новости Татарстана

22 часа назад

Врачи из Татарстана погибли на борту затонувшего батискафа в Египте

Интересное в Казани

2 дня назад

«Если тебе комфортно – ты уже проиграл»: предприниматель из Казани о тех, кто не выживет в бизнесе

замена манжеты на стиральной машине lg в Санкт-Петербурге

Не у нас

23 часа назад

Эксперты рассказали, как умные бытовые вещи шпионят и крадут деньги

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане в связи с утратой доверия уволен Ильшат Аминов

Новости Казани

день назад

По всей Казани 27 марта проводятся эвакуации

Новости Казани

день назад

В Казани 2-месячную малышку обнаружили мертвой в квартире: началась проверка

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, с какими вирусами встретится человек после таяния ледников
Интересное в Казани
день назад

Казань на IT-карте будущего: здесь не говорят о цифровизации — здесь её создают

Министр цифровизации рассказал, какие технологи...

Новости Татарстана

8 минут назад

Сотрудник ОБЭП МВД РТ подозревается во взятках на 107 миллионов рублей

Интересное в Казани

день назад

Всё дело в температуре: рассказываем, почему чередование тепла и холода весной особенно полезно

Не у нас

час назад

Эксперты рассказали о режиме, который «сжирает» зарядку

Не у нас

час назад

Ученые услышали зловещий звук из саркофага в Антарктиде
Метеоролог заявил, что лето в Татарстане наступ...
Новости Татарстана
час назад

Метеоролог заявил, что лето в Татарстане наступит раньше обычного

Не у нас

2 часа назад

В Москве состоится фестиваль для поддержки начинающих артистов

Новости Казани

3 часа назад

Все из-за любви: в Казани иностранцы устроили разборки с изнасилованием

Новости Казани

4 часа назад

В Казани из-за нарушений на 30 суток закрылся фаст-фуд «EVOS»
Названы главные работодатели по итогам 2024 год...
Интересное в Казани
6 дней назад

Названы главные работодатели по итогам 2024 года: рассказываем, куда устраиваться казанцам