Сотрудник ОБЭП МВД РТ подозревается во взятках на 107 миллионов рублей

Сотрудники УФСБ России по Татарстану в сотрудничестве с МВД республики раскрыли коррупционную схему, в которой были замешаны сотрудники правоохранительных органов. По информации источника, близкого к изданию «Вечерняя Казань», первое преступление было совершено в мае 2023 года. Тогда директор строительной компании ООО «Техно-Ремонт» из Казани обратился к 51-летнему Ленару А. с просьбой помочь снизить налоговую задолженность на сумму 48 миллионов рублей. Ленар А. согласился на предложение и связался с 48-летним Ильнуром И., ранее работавшим в МВД. Затем Ильнур И. привлек к делу Марата Х., также 48 лет, сотрудника отдела экономической полиции.

Марат Х. согласился снизить налоговую сумму с 48 до 15 миллионов рублей, но потребовал 7,5 миллиона рублей, которые, по его утверждению, должны были быть использованы для взяток сотрудникам Налоговой службы. Директор компании согласился с условиями, и между маем и июлем 2023 года передал Марату Х. 7 миллионов рублей. В сентябре он добавил ещё 500 тысяч рублей, которые были переданы на парковке ТЦ «Мега».

В это время представитель компании ООО «Фирма Саман», занимающейся продажей алкоголя, обратился к Ильнуру И. с просьбой уменьшить налоговые выплаты с 400 миллионов до 100 миллионов рублей. Ильнур И. вновь связался с Маратом Х., который предложил снижение налогов, но только за 100 миллионов рублей, из которых 25 миллионов должны были быть выплачены в качестве аванса. Соглашение было достигнуто, и в конце августа 2023 года представитель фирмы передал 25 миллионов рублей полицейскому в ресторане на улице Шмидта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против троих подозреваемых и других неустановленных лиц по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Ведется дальнейшее расследование.