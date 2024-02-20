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Сотовый оператор поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками персональных данных

Сотовый оператор поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками персональных данных

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

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МегаФон подключил к системе мониторинга фишинговых сайтов от Минцифры собственную антифишинговую платформу. Теперь специалисты компании выявляют мошеннические ресурсы и передают информацию НИИ «Интеграл» для блокировки этих сайтов. Только в январе 2024 года выявлено 6,7 тысячи таких ресурсов.

Платформа оператора дополнила информсистему Минцифры «Антифишинг», которая выявляет сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы госорганов, компаний, маркетплейсов и социальных сетей. В ежедневном режиме умные алгоритмы оператора сканируют и анализируют более миллиона интернет-ресурсов. Те, которые система распознала как подозрительные, просматривают специалисты, после чего формируется список фишинговых сайтов. Затем уполномоченные органы власти принимают решение о блокировке сайта или разделегировании домена.

Только за январь 2024 года платформа выявила порядка 6700 мошеннических сайтов. Чаще всего злоумышленники маскируют интерфейс входа под учетную запись в соцсети или мессенджеры: VK, Telegram или WhatsApp. На втором месте среди самых популярных фишинговых ресурсов — сайты-имитации «Госуслуг», а на третьем — ресурсы, имитирующие официальные сайты банков.

Мошенники часто создают фальшивые формы оплаты, используемые для кражи данных банковских карт, сайты несуществующих инвестиционных платформ и ресурсы, на которых якобы продаются билеты на популярные спектакли, стендап-шоу и другие мероприятия. В январе большинство из них размещалось в доменных зонах ru, shop, com и top.

«МегаФон обладает глубокой экспертизой по борьбе с фишингом и своих абонентов мы всегда предупреждаем о рисках перехода на подозрительные сайты. В нашем распоряжении большой объем вычислительных мощностей, который позволяет оперативно выявлять ресурсы, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователей. По итогам 2023 года мы выявили свыше 200 тысяч фишинговых и других вредоносных ресурсов, что в 4,5 раза больше показателя 2020 года», — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

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