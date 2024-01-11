Сорокин: Рахимов не видит меня в составе «Рубина»

Футболист Егор Сорокин, который выступает за казанский клуб «Рубин», сообщил о том, что Рахимов не видит его в составе команды. А также, клуб не планирует брать его на зимние тренировочные сборы в Турции.

Сорокин рассказал, что он 3 раза в подряд не попадал в заявки на футбольные встречи и он обратился к главному тренеру «Рубина», который заявил, что не видит его в составе команды.

После чего, Сорокин в период отпуска активно готовился к сборам для построения хорошей формы. Однако, в начале января он узнал от спортивного директора, что его не берут даже на тренировочные сборы.