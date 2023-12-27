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· Артем Акчурин

Сокол-балобан улетел из Татарстана в Арабские Эмираты

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Сокол-балобан из Татарстана улетел в Арабские Эмираты. Об этом стало известно из сообщения министра экологии и природных ресурсов региона Александра Шадрикова.

В июне был создан центр реинтродукции соколов-балобанов, которые находятся в красной книге. В рамках проекта было выведено порядка 10 птенцов, а последний раз вид птицы в Татарстане видели 50 лет назад.

Один из птенцов был обнаружен на территории ОАЭ. Вычислить это удалась благодаря специальному кольцу с номером. Оставшиеся птицы остались жить на территории Волги, что позволит сохранить род соколов-балаболов.

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