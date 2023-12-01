Собчак прокомментировала сериал «Слово пацана»

Недавно вышедший сериал о казанских бандах 80-90-х годов набирает огромную популярность, в особенности среди молодежи. Журналист и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак поделилась своим мнением по поводу сериала «Слово пацана».

Собчак заявила, что, посмотрев 5 серию фильма, она увидела там суровость и жесткость прошлого.

Так же она добавила, что сериал имеет ограничение по возрасту 18+. Поэтому журналистка считает возмущения Ирины Волынец необоснованными. Напомним, что ранее она потребовала проверки сериала «Слово пацана» по причине романтизации бандитизма.

Кроме того, консультант сериала Роберт Гараев посоветовал молодежи больше заниматься добрыми делами и не смотреть этот фильм. Он добавил, что спешить с выводами по поводу сериала не стоит и рекомендовал дождаться концовки истории.