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"Снова отравления и вода в газопроводе": куда в РТ 21 января выезжала аварийка

Вечером накануне сотрудники газовой аварийной с...

pixabay.com

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Вечером накануне сотрудники газовой аварийной службы выезжали трижды: в Альметьевск, Набережные Челны и Бугульминский район.

В Альметьевске произошло повторное поступление воды в газопровод, в связи с чем была отключена квартира по адресу пр. Строителей, д.№ 45 А. Последнее техническое обслуживание газового оборудования, включая плиту и водонагреватель, проводилось полтора года назад, а в прошлом году газовики не смогли попасть в квартиру. В результате самовольной установки колонки было решено отключить газоснабжение.

Ночью в Набережных Челнах по адресу Новый город, 58/23/3 вспыхнул пожар из-за нарушения правил эксплуатации газовой плиты. Хозяйка разлила масло на варочной панели. Здесь также последнее техобслуживание проводилось полтора года назад, и в прошлом году доступ в квартиру отсутствовал. Газоснабжение было отключено с установкой заглушки.

В Бугульминском районе, в населенном пункте Подлесный, стало плохо мужчине 1989 года рождения, женщине 1984 года рождения и детям 2013 и 2015 годов рождения. Все они были госпитализированы. В доме установлены котел, газовый счетчик и принудительная вентиляция. Специалисты газовой службы провели эксперимент и включили принудительную вытяжку в туалете, после чего через несколько минут была зафиксирована обратная тяга, что и стало причиной отравления угарным газом.

В Казани, на улице Ботаническая, д.№ 17, при проведении технического обслуживания было обнаружено нарушение в монтаже газового водонагревателя: дымоход оказался закрыт натяжным потолком. Несмотря на недовольство жильцов, газоснабжение было отключено, однако после проверки всех квартир снова было восстановлено. Об этом изданию рассказали в пресс-службе ГЖИ РТ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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