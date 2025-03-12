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Снег в Татарстане исчезнет на 2 недели раньше

Сейчас на республику влияет теплый воздух из су...

pixabay.com

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В Татарстане установилась метеорологическая весна, а в субботу ожидается потепление до +10 градусов, согласно прогнозам синоптиков.

Метеоролог Юрий Переведенцев пояснил «Челнинским известиям», что весна наступает, когда среднесуточная температура превышает нулевую отметку и удерживается в этом диапазоне не менее пяти дней. В регионе этот процесс уже начался, хотя временами возможны похолодания, поскольку март все еще относится к зимнему периоду.

Сейчас на республику влияет теплый воздух из субтропиков. В Москве уже наблюдаются повышенные температуры, а в ближайшие дни ожидается до +13 градусов.

Потепление охватывает всю страну, что приведет к более раннему таянию снега. Обычно снежный покров сходит к 10 апреля, но в этом году, учитывая малое количество осадков и ранний приход тепла, это может произойти уже в первых числах месяца.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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