Снег и морозы до -22 градусов ожидаются в Татарстане

Метеорологи Гидрометцентра Татарстана подготовили прогноз погоды на ближайшие пять дней. По их данным, в республику вновь придут зимние холода, а снежный покров за 48 часов увеличится на 5–10 см.

Как сообщили специалисты, мощный антициклон, который ранее определял погодные условия, постепенно смещается на юг и ослабевает, уступая место циклонам с их атмосферными фронтами.

14 февраля, в отдельных районах ожидается небольшой снег, а ночью и утром возможен туман. Температура ночью составит -9…-14 градусов, днем — -5…-10.

15 февраля, синоптики прогнозируют снегопад, местами метель и сильные порывы ветра до 16 м/с. Температура останется стабильной: ночью -9…-14 градусов, днем -5…-10.

Ночью 16 февраля Татарстан окажется в центре циклона, что вызовет интенсивные осадки, местами сильный снег и метель при порывах ветра до 16 м/с. Днем атмосферный вихрь начнет смещаться на восток, и количество осадков уменьшится. Температура ночью составит -6…-11 градусов, а на западе республики похолодает до -14. Днем прогнозируется -4…-9 градусов.

За 15 и 16 февраля высота снежного покрова в регионе увеличится на 5–10 см.

По предварительным прогнозам, 17 и 18 февраля Татарстан сначала окажется под влиянием тыловой части циклона, а затем — на периферии антициклона. В эти дни местами возможен слабый снег. Температура ночью может опуститься до -15…-22 градусов, а днем не поднимется выше -9…-14.