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Смертельное ДТП с байкерами в Татарстане: погибли трое

Трагическое ДТП с участием двух мотоциклов произошло сегодня на трассе в Татарстане, унеся жизни сразу трех человек.

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Трагическое ДТП с участием двух мотоциклов произошло сегодня на трассе в Татарстане, унеся жизни сразу трех человек. Шокирующие кадры с места аварии, которая случилась на участке между Иннополисом и детским туберкулезным диспансером, разлетелись по местным телеграм-каналам.

По предварительной информации, два мотоцикла двигались друг за другом, когда один из них, не справившись с управлением, врезался во второй. В результате столкновения оба водителя и девушка-пассажир одного из мотоциклов погибли на месте.

Как рассказали очевидцы, погибшие мотоциклисты были из Иннополиса.

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