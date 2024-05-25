Смертельное ДТП с байкерами в Татарстане: погибли трое

Трагическое ДТП с участием двух мотоциклов произошло сегодня на трассе в Татарстане, унеся жизни сразу трех человек. Шокирующие кадры с места аварии, которая случилась на участке между Иннополисом и детским туберкулезным диспансером, разлетелись по местным телеграм-каналам.



По предварительной информации, два мотоцикла двигались друг за другом, когда один из них, не справившись с управлением, врезался во второй. В результате столкновения оба водителя и девушка-пассажир одного из мотоциклов погибли на месте.



Как рассказали очевидцы, погибшие мотоциклисты были из Иннополиса.