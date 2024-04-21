Смертельное ДТП произошло на автодороге «Казань – Оренбург»

Сегодня утром, 21 апреля, на трассе «Казань — Оренбург» произошло смертельное ДТП, о котором сообщили в Госавтоинспекции региона.

Инцидент случился на 380-м километре трассы в Бавлинском районе. По предварительной информации, водитель Volkswagen, не предпринимая попыток обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.





В результате водитель легковушки скончался на месте происшествия. Правоохранительные органы призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.Недавно было объявлено, что с начала 2024 года в Татарстане в результате аварий погибли 85 человек. За это время было зафиксировано 698 ДТП, в которых пострадали 859 человек.