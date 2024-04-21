Смертельное ДТП произошло на автодороге «Казань – Оренбург»
ГИБДД РТ
Сегодня утром, 21 апреля, на трассе «Казань — Оренбург» произошло смертельное ДТП, о котором сообщили в Госавтоинспекции региона.
Инцидент случился на 380-м километре трассы в Бавлинском районе. По предварительной информации, водитель Volkswagen, не предпринимая попыток обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.
Недавно было объявлено, что с начала 2024 года в Татарстане в результате аварий погибли 85 человек. За это время было зафиксировано 698 ДТП, в которых пострадали 859 человек.
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