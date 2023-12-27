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Слуцкий официально возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа»

Слуцкий официально возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа»

prokazan.ru

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Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий официально возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». Данные приводит пресс‑служба команды.

К обязанностям главного тренера Слуцкий приступит 1 января. Ранее должность занимал У Цзиньгуя, который покинул пост в декабре.

Стоит отметить, что Слуцкий вырастил множество первоклассных футболистов. Нынешний игрок «Арсенала» Мартин Эдегор, звезда «Наполи» Хвича Кварацхелия, игрок сборной Англии Джаррод Боуэн и российский футболист Александр Головин, все они начали показывать результаты именно под его руководством.

Напомним, что Слуцкий кроме «Рубина» возглавлял сборную Россию по футболу, московский ЦСКА, «Крылья Советов» и английский «Халл Сити».

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