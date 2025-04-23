Сливочное масло «Очень важная корова» признали одним из лучших в РТ

Сливочное масло, произведенное Зеленодольским молочноперерабатывающим комбинатом (ЗМК) под маркой «Очень важная корова», заняло второе место в дегустации и исследовании, организованных Госалкогольинспекцией Республики Татарстан. Продукт набрал 358 баллов, подтверждая высокое качество.

В тестировании принимали участие семь образцов сливочного масла с жирностью 72,5% и шесть видов полутвердого сыра «Российский», в основном от татарстанских производителей, чья доля на местном рынке превышает 70%. Эти продукты были выбраны на основе опроса среди населения для объективной оценки.

Проверка продукции проводилась по множеству критериев, таких как вкус, запах, консистенция, внешний вид и цвет. Тестирование прошло с участием специалистов, представителей лабораторий, государственных органов и торговых компаний, пишет «Бизнес Online».