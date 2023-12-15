Скончался один из пешеходов, которого сбил водитель каршеринга у Ривьеры

В отделении реанимации скончался 18-летний молодой человек. Мальчик накануне был сбит арендованным автомобилем каршеринга.

Столкновение произошло вечером 14 декабря, водитель арендованного Wolksvagen Polo, проехав на красный свет, сбил двоих пешеходов, а далее столкнулся с Hyundai Greta.

Авария произошла неподалеку от Ривьеры, на улицах Сибгата Хакима и Амирхана. Пострадавших увезли в больницу, позднее один из них скончался.