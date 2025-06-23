Школы Татарстана вводят курс «История нашего края» вместо обществознания

Ученики 5–7 классов в Татарстане начнут изучать историю родного региона. Новый курс «История нашего края» заменит часть часов по обществознанию. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Учебники уже подготовлены и направлены на утверждение в Минпросвещения России. Разработчики подчеркивают, что хотят уйти от сухого формата «прочитал — ответил» и предложить живой и интересный подход. По словам Марата Гибатдинова из Института истории имени Ш. Марджани, курс охватывает все этапы истории региона — от древности до наших дней.

Что именно будут изучать школьники

В пятом классе ученики познакомятся с историей до XVI века, в шестом — с досоветским временем, в седьмом — с XX веком и современностью.

Учебник включает иллюстрации, карты, задания на анализ, биографии известных деятелей Татарстана. Предусмотрены также творческие задания — например, подготовка эссе или театральных сценок. Для удобства есть электронная версия с аудиоформатом, подсказками и тестами.

Объем и нагрузка

Предмет вводится не в дополнение, а вместо части часов по обществознанию. В пятом классе — 34 часа, в шестом и седьмом — по 17. Возможно, занятия будут проходить в одно из полугодий, чтобы не растягивать материал.

Кто будет преподавать

В республике сохранялась традиция изучения региональной истории, поэтому опытные преподаватели есть. Однако им всё же предстоит пройти курсы повышения квалификации.

Вызовы и мнения

Некоторые эксперты опасаются перегрузки школьников. Директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков считает важным не только содержание курса, но и то, кто его будет вести. Он напомнил, что неудачный опыт уже был с преподаванием татарского языка.

Тем не менее разработчики уверены, что качественная подготовка и новый формат учебников сделают курс полезным и интересным для учеников.

Источник: Вечерняя Казань