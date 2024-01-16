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· Артем Акчурин

Хадиуллин: школьники не получат аттестат без регистрации в системе ГИА

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Татарстанские школьники, у которых родители не стали предоставлять данные для системы электронного образования, не попадут на ЕГЭ и не смогут получить аттестат. Об этом поделился минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

С проблемой столкнулись три ученика 11 класса.

По словам министра, если до 1 февраля школьники не подадут заявление на участие в Едином государственном экзамене, то они после школы получат, лишь справку об ее окончании, вместо положенного аттестата.

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