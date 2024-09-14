Скандальные истории с татарстанскими пансионатами продолжаются

Прокуратура Татарстана проинформировала о ликвидации частного дома престарелых, расположенного в селе Каймары Высокогорского района. Закрытие произошло в результате проверки, проведенной прокуратурой.

В ходе инспекции было установлено, что здание не соответствует установленным требованиям для функционирования такого учреждения: нарушены нормы пожарной безопасности и санитарные стандарты, а также отсутствуют условия для доступности людей с ограниченными возможностями.

В отношении владельца объекта были составлены административные акты за несоблюдение правил санитарно-эпидемиологического благополучия и норм безопасности при пожаре.

Зафиксированные нарушения представляют серьезную угрозу жизни и здоровью постояльцев, что стало основной причиной для закрытия дома престарелых. Кроме того, прокуратура инициировала проверку других похожих учреждений в регионе, чтобы предотвратить возможные случаи нарушения прав пенсионеров.