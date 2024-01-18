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Щитов: смотреть игру «Ак Барса» больше пяти минут невозможно, это удручающе

Щитов: смотреть игру «Ак Барса» больше пяти минут невозможно, это удручающе

championat.com

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Известный хоккеист Никита Щитов прокомментировал игру «Ак Барса» в последних матчах текущего сезона.

Он заявил, что несмотря на профессиональность команды, игру команды очень тяжело смотреть. Если бы командой руководили Козырев, Ларионов, Жамнов, то ее игроки показали бы свою самую лучшую игру в хоккей, забивая большое количество голов. А у действующего тренера очень тяжелый хоккей, при сумасшедшем составе, подытожил Щитов.

В крайней встрече «Ак Барсу» не удалось переиграть «Сочи» и он проиграл со счетом 1:3. А в таблице турнира казанский клуб, имея 60 очков, занимает седьмое место.

Ранее, тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко заявил, что его команда имеет должок перед «Ладой» из Тольятти за ряд высказываний в адрес его команды.

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