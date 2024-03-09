Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев выразил свои чувства после завершения пятого матча серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» (1:2). После поражения от «Автомобилиста» в пятом матче, казанская команда стала первой, кто покинул борьбу за Кубок Гагарина в этом сезоне КХЛ.





Шипачев поделился, что в игре были моменты, но команда снова не смогла забить. Они пропустили ненужный гол в большинстве, что вызвало некоторую путаницу. Позже игра, казалось, вышла на более равные позиции. Но с одним голом очень сложно одержать победу в плей-офф. Несмотря на отличные выступления вратаря, для победы необходимо было забить минимум два-три гола. В текущем матче ни у кого не получилось забить, и команда потерпела поражение. Об этом сообщил Шипачев журналисту из «ТИ-Спорт».Также нападающий «Ак Барса» отметил, что он предполагает, каким образом «Автомобилист» смог выиграть в трех гостевых матчах. Он заметил, что игры в целом были равными. В начальных матчах «Автомобилист» забивал в большинстве, в то время как их команда – нет, и именно из-за этого противники одерживали победу. Сегодня была равная игра, но «Автомобилист» провел на один гол больше и удержал победу, подытожил Шипачев.