Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи
Ак Барс
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев выразил свои чувства после завершения пятого матча серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» (1:2). После поражения от «Автомобилиста» в пятом матче, казанская команда стала первой, кто покинул борьбу за Кубок Гагарина в этом сезоне КХЛ.
Также нападающий «Ак Барса» отметил, что он предполагает, каким образом «Автомобилист» смог выиграть в трех гостевых матчах. Он заметил, что игры в целом были равными. В начальных матчах «Автомобилист» забивал в большинстве, в то время как их команда – нет, и именно из-за этого противники одерживали победу. Сегодня была равная игра, но «Автомобилист» провел на один гол больше и удержал победу, подытожил Шипачев.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань